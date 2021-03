SIC

Ricardo Bernardes inscreveu-se no programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor? para reencontrar o amor, mas acabou por não se apaixonar por nenhuma das suas pretendentes.

Já depois do programa, em agosto do ano passado, o agricultor assumiu que estava apaixonado por Raquel Ferreira, uma cabeleireira de Torres Vedras, de onde é natural, apesar de trabalhar e viver numa quinta em Rio Maior. Agora o casal prepara-se para uma nova etapa muito feliz, com a chegada do primeiro filho em comum, prevista para o próximo mês de junho. "A vida é mesmo boa demais", disse Ricardo Bernardes à revista TV7 Dias, que avança a notícia da gravidez.

Este será o terceiro filho do agricultor apaixonado por cavalos, que já é pai de Margarida. Ricardo tem ainda um filho mais velho, com o qual não tem qualquer contacto há quase dez anos, como contou em entrevista a Júlia Pinheiro. Recorde abaixo: