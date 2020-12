Instagram

As últimas semanas têm sido de grande sofrimento para toda a família Carreira, que viu o seu mundo a cair quando a mais nova do clã, Sara Carreira, perdeu a vida num trágico acidente de viação na A1, no passado dia 5 de dezembro.

Desde então, Tony Carreira, a ex-mulher, Fernanda Antunes, e os dois filhos, Mickael e David têm estado mais unidos do que nunca. Também as respetivas companheiras dos músicos, Laura Figueiredo e Carolina Carvalho, têm sido um apoio fundamental neste momento de dor.

Esta segunda-feira, 29 de dezembro, dias depois de ter reagido publicamente à morte da cunhada, a atriz da SIC, que podemos atualmente ver em Golpe de Sorte e A Generala, partilhou nas redes sociais uma fotografia onde surge de costas, a caminhar ao lado do namorado, David Carreira, e escreveu: “Juntos sempre 🤍”.

Também o artista publicou uma imagem muito semelhante na sua página de Instagram e colocou apenas três corações na legenda. Veja aqui!

Carolina Carvalho e David Carreira estão juntos desde 2017.