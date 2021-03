Instagram

“No céu, que sei que é onde estás, um feliz Dia do Pai da tua princesa, do nosso anjinho. Sei o maravilhoso pai que eras com os teus, com os meus, que eram todos nossos... e sei o que serias com a nossa. Sei que os vais proteger a todos daí de cima porque era assim que tu eras e serás sempre... Um anjo protector na vida deles. A nossa menina não te tem aqui, mas saberá todos os dias o pai maravilhoso que tem. Um feliz dia para ti que serás sempre o nosso anjo❤”. Foi esta a mensagem deixada por Marta Silva nas redes sociais para assinalar o Dia do Pai, que se celebra esta sexta-feira, 19 de março, em Portugal.

Tony Lemos decidiu por termo à própria vida no passado dia 13 de outubro, numa altura em que os Santamaria, a banda que fundou com a irmã, Filipa Lemos, se preparava para lançar novos projetos. Deixou dois filhos, de 15 e 21 anos, de um anterior relacionamento, e a companheira grávida. Alice nasceu a 13 de fevereiro, precisamente quatro meses depois da morte do pai.