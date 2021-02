Reprodução Instagram, DR

A lutar contra uma profunda depressão, Tony Lemos, de 48 anos, pôs fim à sua própria vida no passado dia 13 de outubro. Para trás deixou dois filhos, de 15 e 21 anos, e a companheira, Marta Silva, grávida.

A bebé, Alice, já nasceu e a notícia foi revelada pela mãe nas redes sociais, onde partilhou uma fotografia da mão da filha.

Recentemente, Filipa Lemos, vocalista dos Santamaria e irmã do músico, esteve na Casa Feliz no passado mês de dezembro e falou sobre a luta contra a doença e a forma como a família e a banda encaram o futuro.

Desde a tragédia que deixou a família desolada, Filipa Lemos esteve várias vezes em direto no programa das manhãs da SIC para falar sobre o sucedido.