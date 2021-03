Esta sexta-feira, dia 19 de março, durante o programa What's Up? TV, da SIC Mulher, Carolina Patrocínio deixou uma mensagem ao progenitor, a propósito do 'Dia do Pai'.

A apresentadora da SIC emocionou-se ao dedicar umas palavras a Pedro Patrocínio que, recorde-se, esteve internado o ano passado devido a uma infeção causada por uma bactéria no coração.

"O ano passado foi um ano muito difícil. Damos sempre valor aos nossos pais mas quando temos a sensação de que, um dia, eles podem não estar cá, aí é que a vida muda", disse.

Espreite o momento no vídeo em cima.