Tiago Caramujo

Rita Patrocínio anunciou esta quarta-feira, 17 de março, que está grávida pela primeira vez. O bebé, uma menina, é fruto da relação de cerca de um ano com o ator Tiago Teotónio Pereira, que recentemente confessou, em entrevista a Júlia Pinheiro, o seu desejo de ser pai. Ora veja:

Minutos depois da irmã fazer o post no Instagram a anunciar o aumento da família, Carolina Patrocínio deixou um comentário que divertiu os internautas. “Estávamos a precisar de meninas na família... 😬😝”, brincou a apresentadora do Fama Show, claramente em tom irónico, já que as irmãs Patrocínio são seis e ela própria tem três filhas.

Recorde-se que Rita Patrocínio assumiu publicamente o seu namoro com Tiago Teotónio Pereira no passado dia 14 de fevereiro, data em que se assinala o Dia dos Namorados. Contudo, muito antes disso, já tinham sido partilhados nas redes sociais pequenos momentos que denunciavam a proximidade entre os dois, nomeadamente uma imagem em que o ator da SIC desempenha o papel de babysitter dos sobrinhos da jovem. Recorde abaixo:

