O pai de Carolina Patrocínio já se encontra a recuperar em casa, depois de ter passado mais de um mês no hospital e de ter sido operado devido a uma infeção causada por uma bactéria que se alojou no coração.

A boa notícia foi partilhada por Inês Patrocínio, uma das irmãs da apresentadora, nas redes sociais. “O mais forte do mundo. Primeiro dia em casa”, escreveu a advogada que, além de uma fotografia, publicou também um pequeno vídeo do pai a andar na rua.

Recorde-se que Carolina Patrocínio estreou o programa What’s UP?, na SIC Mulher, na passada sexta-feira, dia 3, e dedicou este momento ao pai, Pedro Patrocínio. “Estreia. Dedico ao meu pai que me ensinou a não ter medo de errar. Desta vez, vai assistir desde a cama do hospital onde está há mais de um mês”, comentou a apresentadora de televisão na altura.

