Sara Norte perdeu a irmã há cerca de sete meses, depois de uma batalha de dois anos contra uma leucemia, ora recorde.

Esta quinta-feira, 18 de março, a atriz falou pela primeira vez sobre aquilo que sentiu durante a conversa emotiva que teve com Júlia Pinheiro, no programa das tardes da SIC.

Sara explicou que a doença foi um ponto de viragem na relação que mantinha com a irmã, para a qual nem sempre esteve presente: "Com a doença aproximamo-nos bastante (...) Quando há um drama na vida de uma família, as pessoas unem-se e esquecem-se das coisas do passado".

Na altura em que Beatriz morreu, aos 14 anos, Portugal já estava no meio de uma pandemia, o que tornou a situação ainda mais dolorosa, revela a atriz.

"É uma coisa que não se compreende. Não é justo (...) O que mais me custou foi estar no funeral e não poder dar um abraço ao meu avô", confessou.

"É uma coisa que eu acho que nunca se vai curar mas tenho que tentar seguir por mais difícil que seja. Só quem passa por uma perda assim percebe", disse entre lágrimas.

