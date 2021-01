Instagram

De volta ao confinamento, Sara Norte fez questão de deixar uma mensagem ao pai, Vítor Norte.

A atriz foi buscar uma memória de infância, onde surge abraçada ao pai. Ora veja na fotografia abaixo.

"Saudades de podermos estar assim... Agarradinhos, sem máscaras e sem medo de estarmos com os nossos! Mas temos que manter a esperança que tudo vai melhorar!", escreveu.

Nos comentários, os fãs ficaram comovidos com o gesto e identificaram-se com as palavras de Sara: "Verdade mesmo", "As saudades são difíceis de ultrapassar", "Tão lindos 😘😘 Temos de acreditar e fazer por acontecer", "Tudo vai melhorar", "Tão querida ❤️".

