Irina Shayk começou a sua carreira na Intimissimi e está presente nos eventos mais importantes da marca de lingerie. O programa Fama Show já marcou várias vezes presença no evento e parece que entrevistar a modelo russa não é tarefa fácil. Carolina Patrocínio e Iva Lamarão contaram as suas experiências.

"Há um bicho de sete cabeças quando se pensa em entrevistá-la porque ela tem um ar muito sério e às vezes não é fácil chegar. Eu consegui entrevistá-la no último ano e foi super simpática, mas houve outra alturas em que não aconteceu", disse Iva Lamarão durante a celebração dos 13 anos do Fama Show no programa Casa Feliz.

Carolina Patrocínio, que já tinha admitido no programa da SIC Mulher, What's Up? TV, que a modelo russa tinha sido a pessoa mais difícil de entrevistar, contou uma experiência, como pode ver no vídeo acima.

Segundo o rosto da SIC, Irina (possivelmente pela cobertura mediática que recebeu por namorar com Cristiano Ronaldo) não queria falar com uma equipa de Portugal no evento. "E eu disse, 'Irina, Irina, sou do Brasil' (como conta no vídeo acima) e consegui falar com ela", contou Carolina Patrocínio.

Veja abaixo, a entrevista que Carolina Patrocínio fez à manequim russa.