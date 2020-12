Dave Simpson

Esta terça-feira, 29 de dezembro, Elton John confidenciou aos ouvintes do podcast 'Archewell Audio' do príncipe Harry e Meghan Markle que o Zoom, um plataforma de conferência online, permitiu que acompanhasse a reunião dos Alcoólicos Anónimos durante a pandemia do novo coronavírus.

"Se não fosse pelo Zoom, não sei o que teríamos feito. Sou um alcoólatra em recuperação, então tenho uma reunião dos AA nesta casa [em Inglaterra] todos os domingos", disse o cantor, citado pela revista People. "Foi um salva-vidas", acrescentou ainda.

"Se eu não tivesse finalmente dado o grande passo de pedir ajuda há 30 anos, estaria morto", explicou o artista de 73 anos que descreveu a comemoração do 30º aniversário de sobriedade como "o dia mais mágico".