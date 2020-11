1 / 3 Instagram 2 / 3 Instagram 3 / 3 Instagram

Nuno Markl está apaixonado e feliz e já não o esconde. Se nos primeiros meses de relação o radialista optou por manter o namoro em segredo, agora começou a partilhar com os seus admiradores alguns pormenores, mas sempre tendo o cuidado de não desvendar o rosto da sua amada.

Em conversa com Bruno Nogueira, durante mais um direto no Instagram, o humorista disse que preferia não revelar a identidade da namorada e que, por isso, passaria a referir-se a ela como ‘Paulo’.

Esta segunda-feira, dia 16, - já depois de ter deixado os seus seguidores boquiabertos com uma fotografia do decote da sua cara-metade – Nuno Markl mostrou um presente que esta lhe ofereceu. “Juro que não tenho nada a ver com isto. Nem com a descoberta da camisola, nem com a compra da camisola, nem com a ideia de eu vestir uma camisola da secção feminina de uma popular loja cujo nome começa por Z, acaba em A e lá pelo meio tem AR. Mas é Star Wars e chega. ❤️”, escreveu o fã confesso da saga.

Recorde-se que Nuno Markl manteve durante oito anos uma relação com a radialista Ana Galvão, com quem teve um filho, Pedro, de 11 anos. Os dois separaram-se em 2016 e continuam excelentes amigos.