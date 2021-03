Fátima Lopes terá no ano de 2021 muitas mudanças. A primeira aconteceu em janeiro deste ano quando saiu da TVI e, desde essa altura, que está afastada da televisão. A apresentadora tem andado ocupada com o seu site e na criação de webinars, mas parece que o regresso ao pequeno ecrã está para breve.

Em entrevista à Liderança no Feminino, Fátima Lopes não adiantou detalhes sobre o seu regresso à televisão, sublinhando apenas que esse encontro vai acontecer. "Um destes dias", respondeu quando questionada sobre projetos televisivos.

"“Lamentavelmente, ao fim de mais de 10 anos, terminou a minha colaboração de prestação de serviços com a TVI. Saio com a convicção de dever cumprido e o orgulho de ter respeitado escrupulosamente, ao longo deste período, todas as minhas obrigações e deveres profissionais, com lealdade e enorme dedicação. O meu público merece-o e, quem me conhece, sabe que não o sei fazer de outra forma", dizia o seu comunicado sobre a saída da TVI.