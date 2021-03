Paolo Blocco

Sara Carbonero e Iker Casillas terão decidido colocar um ponto final na relação. A notícia é avançada, em exclusivo, pela revista espanhola Lecturas.

Segundo a publicação, a jornalista e o ex-jogador de futebol estarão a viver há algum tempo em casas separadas e terão passado uma crise conjugal há um ano, quando regressaram a Espanha, depois de uma temporada a viver em Portugal.

A revista espanhola dá ainda conta que quando Sara Carbonero foi submetida a uma cirurgia de urgência em fevereiro passado, o casal já estava separado. Na altura, a jornalista foi fotografada a abandonar o hospital na companhia do ex-guarda-redes do Futebol Clube do Porto.

Sara Carbonero e Iker Casillas estavam juntos há cerca de dez anos e têm dois filhos em comum: Martín, de sete anos, e Lucas, de quatro.

Recorde-se ainda que em 2019, o casal viveu momentos particularmente difíceis. Iker Casillas sofreu um enfarte do miocárdio, que ditou o seu afastamento dos relvados e Sara Carbonero foi diagnosticada com um cancro nos ovários.