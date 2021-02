Reprodução Instagram, DR

Uma semana depois de ter sido hospitalizada, Sara Carbonero recebeu alta hospitalar. A jornalista abandonou esta sexta-feira, 12 de fevereiro, a Clínica Universidade de Navarra, em Madrid, ao lado do marido, Iker Casillas, que se tem revelado um dos seus grandes apoios.

Segundo a imprensa espanhola, Sara Carbonero foi submetida a uma cirurgia de urgência devido a uma recaída relacionada com o cancro nos ovários que lhe foi diagnosticado em 2019.

De acordo com a revista Hola, mulher do ex-guarda-redes do Futebol Clube do Porto está a recuperar "favoravelmente" da operação e irá agora continuar o processo de recuperação em casa, junto do marido e dos dois filhos, Martín e Lucas.

