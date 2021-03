MWE

Piers Morgan gerou polémica, esta terça-feira, 9 de março, ao abandonar em direto o programa Good Morning Britain, da ITV. O momento aconteceu depois de outro coapresentador do programa, Alex Beresford, ter acusado Morgan de "continuar a destruir" Meghan Markle.

Entretanto ao final da tarde, o canal de televisão anunciou que Piers Morgan avançou com um pedido de demissão após o episódio que já se tornou viral nas redes sociais. "No seguimento de conversações com a ITV, Piers Morgan decidiu que é a altura de abandonar Good Morning Britain. A ITV aceitou a sua decisão e não tem mais declarações a fazer", referiu a emissora num comunicado citado pela revista Hello.

Recorde-se que o momento de tensão surgiu durante uma análise à entrevista reveladora do príncipe Harry de Inglaterra e Meghan Markle a Oprah Winfrey.

"Ela [Meghan] afastou-se e mesmo assim continuas a destrui-la", declarou Alex Beresford, segundos antes do apresentador se levantar e abandonar o programa.

"O Piers fala alto regularmente e todos temos de sentar e ouvir. Das seis e meia às sete da noite de ontem foi incrivelmente difícil de se ver", acrescentou ainda.

Morgan - que tece regularmente duras críticas aos duques de Sussex - acabou por voltar ao estúdio instantes depois para continuar a análise à entrevista conduzida por Oprah Winfrey.