Getty Images

A julgar pelos pequenos excertos que já foram divulgados pela CBS promete dar muito que falar a entrevista exclusiva de Oprah Winfrey a Meghan Markle e ao príncipe Harry de Inglaterra.

No mais recente vídeo promocional revelado nas redes sociais (ver abaixo), a famosa apresentadora norte-americana questiona a atriz sobre a sua preocupação com o facto do Palácio de Buckingham “ouvir a sua verdade” e a resposta de Meghan não poderia ter sido mais esclarecedora. “Não sei como é que eles poderiam esperar que, depois de todo este tempo, ainda ficaríamos em silêncio se a família real perpetua mentiras sobre nós”, começou por dizer em tom algo acusatório. "Se isso vier com o risco de perder coisas, quer dizer ... há muita coisa que já se perdeu”, completou, deixando claro que não houve qualquer filtro no que foi dito e, de certa forma, confirmando o afastamento e a relação fria que agora existe com a família do marido.

Recorde-se que já tinha sido revelado um pequeno vídeo em que o príncipe Harry confessa que o seu maior medo era que “a história se repetisse”, já que a sua mãe, Diana de Gales, morreu num trágico acidente de viação em Paris quando tentava fugir de fotógrafos que a perseguiam. Foi toda essa pressão mediática que o neto da rainha Isabel II de Inglaterra quis tirar de cima da sua família e, por isso, há um ano anunciou a sua retirada do núcleo sénior da mesma. Mudou-se para os Estados Unidos e abandonou todas as suas funções reais com o sonho de dar à mulher e ao filho de ambos, Archie, “uma vida tranquila”. Entretanto a atriz voltou a engravidar, mas perdeu o bebé e agora o casal está a viver com grande alegria uma nova gravidez.

Reveja abaixo o primeiro discurso do príncipe Harry depois de ser anunciado o seu afastamento da família real. Embora se mostrasse confiante na sua decisão, o filho mais novo do príncipe Carlos não conseguiu esconder a emoção.