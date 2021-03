Instagram

Bruno Nogueira partilhou esta sexta-feira, 5 de março, em mais um direto no Instagram um episódio relacionado com o novo coronavírus.

O humorista contou que recebeu recentemente um e-mail com um resultado positivo de um teste à Covid-19 que o deixou bastante preocupado, como é natural. Contudo, depois de ver o resultado com mais atenção, Bruno Nogueira percebeu que, afinal, quem estava infetado não era ele. “Fui ver e não era eu. O que se passava é que eu, a minha empregada e o marido dela fomos fazer o teste. A minha empregada deu positivo”, explicou, antes de acrescentar: “Só que eu dei o meu mail para receber as respostas de toda a gente”.

O comediante disse ainda que a funcionária “não tem estado” em sua casa e que “está sem sintomas, impecável” e “o marido está negativo”.

Neste direto, Bruno Nogueira chamou ainda a atenção para a história de Constança Braddell, de 24 anos, que sofre de fibrose quística e que precisa de um medicamento que atualmente não está disponível em Portugal. Saiba mais AQUI!