Portugal entrou novamente em confinamento, tal como acontece em março de 2020, por causa da pandemia da Covid-19, mas nem tudo são más notícias para os fãs de Bruno Nogueira.

O humorista revelou, nas redes sociais, o regresso dos directos de Instagram 'Como É Que O Bicho Mexe?' e deixou os seus seguidores em êxtase.

"Tinha prometido a mim mesmo que a emissão de Natal seria a última. Não gosto de voltar a pegar em coisas que julgava terem cumprido a sua função.

Nos últimos dias, depois das múltiplas mensagens que recebi e continuo a receber, tenho-me debatido com esta dúvida, e cheguei à conclusão que ao contrário de todos os outros projectos, este está necessariamente ao abrigo de outra lei. É, feitas as contas, a mínima parte em que posso ajudar. Logo, não é trabalho, nem pode ser. É outra coisa. Portanto, encontramo-nos a partir de hoje (segunda-feira), às 23h, no lugar do costume", pode ler-se na legenda.

