James Devaney

Uma semana após o duque de Edimburgo ter sido internado, o seu neto, príncipe William, deu notícias sobre o seu estado de saúde.

De acordo com o neto da rainha Isabel II, o duque "está bem" e os médicos "estão de olho" no avô.

As declarações surgem após uma visita ao centro de vacinação, esta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, ao conversar com alguns funcionários no local.

Recorde-se que o duque de Edimburgo deu entrada no hospital King Edward VII no passado dia 16 por, de acordo com o palácio, se ter "sentido mal".

Max Mumby/Indigo