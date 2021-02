Este domingo, dia 14 de fevereiro, celebra-se o Dia dos Namorados e, nas redes sociais, são muitos os que não querem deixar passara a data em branco.

Anna Westerlund foi uma destas pessoas e, na sua conta de Instagram, dedicou uma bonita e romântica mensagem a Pedro Lima, que não deixou ninguém indiferente.

"Hoje queria ter sonhado contigo. Sonho muitas vezes. Dia piroso este, dizíamos, mas tinhas sempre um presente (...) Éramos bons nisso, no olhar nos olhos, nos beijos, a dar a mão, a adormecer em conchinha e a acordar enrolados um no outro. Na vida não nascemos nem morremos só uma vez. A tentar fazer deste morrer e nascer de novo a maior aprendizagem da minha vida. Escolher alimentar os meus dias com a presença do amor e não com a ausência da presença. Às vezes consigo. Um dia (aos poucos) vou voltar a ser feliz", pode ler-se na legenda da imagem que pode ver em cima.