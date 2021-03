Instagram

Esta terça-feira, 1 de março, celebrou-se o 13.º aniversário do Fama Show no programa Casa Feliz. Além das atuais cinco apresentadoras do formato, vários rostos que também já passaram pelo programa de domingo à tarde, fizeram questão de marcar presença na celebração. Foi o caso de Laura Figueiredo. A ex-apresentadora esteve à conversa com João Baião e Diana Chaves para recordar a sua passagem pelo Fama Show.

Quem ficou em casa, a assistir à conversa, foi Beatriz, a filha de Laura Figueiredo e de Mickael Carreira.

Nas redes sociais, o cantor partilhou um pequeno vídeo onde mostra a reação da menina, de quase quatro anos, ao ver a mãe na televisão. "Mamãe te amo, és muito lindo", afirmou a pequena Beatriz, enquanto observava a progenitora no televisor.