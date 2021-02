Instagram

Passaram dois meses desde que a família Carreira viveu um momento traumático, do qual está ainda a tentar reerguer-se: Sara Carreira, a mais nova do clã, morreu num trágico acidente de viação na A1, com apenas 21 anos.

O seu irmão David, com quem tinha uma ligação especial não só a nível pessoal, mas também profissional, já que tinham um tema juntos, organizou este sábado, 6 de fevereiro, o concerto de homenagem Amor em Casa, ao qual os seus fãs puderam assistir através do seu canal de Youtube.

No Instagram, o artista, de 29 anos, agradeceu a todos os que assistiram a este momento e deixou uma mensagem emotiva a lembrar a irmã. “A Sara não teve tempo para mostrar todo o talento que tinha. Mas conseguiu com apenas 21 anos tocar no coração de todos nós. Todos os que conheceram a minha irmã sabem que ela tinha um coração puro e que com o tempo ia ser uma referência na música”, começou por dizer. E acrescentou: “Ela tinha uma voz linda e hoje quisemos continuar a dar seguimento à voz da Sara e continuar a dar seguimento à bondade da Sara. Não somos nós que estamos a ajudar hoje mas sim ela através de vocês. Obrigado a todos os que estiveram presentes”.

Este espetáculo online contou também com a participação de Mickael Carreira, o mais velho dos três filhos de Tony Carreira, bem como da sua companheira, Laura Figueiredo, da namorada de David, a atriz Carolina Carvalho, os Calema, Nuno Ribeiro, Ana Moura e Diogo Piçarra. Tudo Bem, Do Jeito Dela, Só Tu e Eu, Anda Comigo, Só Love, O Que Fomos, foram alguns dos temas escolhidos para este Amor em Casa.

Esta iniciativa, além da homenagem a Sara Carreira, tinha também uma vertente solidária: recolher fundos para a União Audiovisual, que ajuda profissionais desta área que há cerca de um ano têm as suas vidas suspensas por causa da pandemia e do cancelamento dos espetáculos.