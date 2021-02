Instagram

Ontem, 14 de fevereiro, celebrou-se o Dia dos Namorados e Mickael Carreira não perdeu a oportunidade de mimar Laura Figueiredo, com quem começou a namorar há cerca de oito anos.

Nos Stories do Instagram, a antiga apresentadora do Fama Show revelou que o companheiro a surpreendeu com um ramo de flores e uma bonita carta de amor na qual se lê: “Dia após dia, vírgula após vírgula. Nesses 8 anos não houve um dia que eu não tivesse a certeza que és a mulher da minha vida. Do melhor namorado do mundo. Amo-te”. Veja o vídeo abaixo!

Laura e Mickael têm uma filha em comum, Beatriz, que completa quatro anos em março.

