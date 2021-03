Reprodução Instagram, DR

Diogo Amaral partilhou esta terça-feira, dia 2 de março, uma fotografia muito especial do pequeno Oliver.

Na imagem, o ator mostra o filho mais novo após o parto e deixou os seguidores derretidos.

"Amo os meus rapazes", pode ler-se na legenda da fotografia. Na caixa de comentários foram muitos os elogios a Diogo e ao menino.

Recorde-se que Oliver é fruto da antiga relação do ator com Jessica Athayde. Diogo é ainda pai de Mateus, fruto da relação com Vera Kolodzig.