Instagram

Jessica Athayde não tem problema em responder quando lhe apontam críticas. E esta terça-feira voltou a provar isso mesmo.

No vídeo que publicou nos stories da sua conta de Instagram a atriz mostra-se ao lado do filho, enquanto lhe dá de jantar e avisa: "A criança hoje está com babete. Para as mães que ficaram muito ofendidas porque a criança estava sem babete da última vez". Ora veja o momento no vídeo abaixo.

Recorde que Oliver é fruto da passada relação amorosa entre Jessica Athayde e Diogo Amaral.