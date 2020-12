Reprodução Instagram, DR

Grávida pela primeira vez, Cecília Henriques não podia estar mais feliz. A atriz tem, por isso, usado as redes sociais para partilhar a evolução da gestação e esta semana, revelou o nome e o sexo do bebé. Cecília Henriques e companheiro, Filipe Sambado, preparam-se para dar as boas-vindas à pequena Celeste.

"Já tenho a barriga grávida apropriada. E estou muuuuuito orgulhosa dela. E de toda a magia milagreira do meu corpo. É mesmo um sonho", começou por escrever na legenda de várias imagens em que exibe o seu ventre.

Reprodução Instagram, DR

"No outro dia pus a música “Nó do Peito” do Filipe Sambado e ela desatou aos pontapés e eu chorei muito. E logo a seguir chorei quando ele ligou a dizer que não encontrava lugar para estacionar, e estava a tentar há 45 minuto. É bizarro e enigmático, mas muito bom", contou ainda.



"Beijinhos da mãe da Celeste, que está de 24 semanas. A curtir milhões", completou.

Recorde-se que no final de outubro, no programa Casa Feliz, a atriz já tinha revelado a sua preferência pelo nome Celeste caso estivesse grávida de uma menina.