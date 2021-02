Getty Images

O príncipe Harry de Inglaterra e a mulher, Meghan Markle, preparam-se para serem pais pela segunda vez e não poderiam estar mais felizes. O anúncio Dia de São Valentim fez, obviamente, correr muita tinta na imprensa internacional e especialmente no Reino Unido, que o casal trocou pelos Estados Unidos em novembro de 2019.

Pool

Os especialistas em família real têm especulado muito em torno desta notícia e avançam que os duques de Sussex já sabem o sexo do bebé, embora possam manter o segredo até ao momento do nascimento, tal como fizeram com o filho que têm em comum, Archie, de um ano e meio. Além disso, também o nome já estará escolhido e poderá não ir ao encontro das tradições familiares. “O Harry e a Meghan já tinham escolhido o nome quando o Archie nasceu, porque eles sempre souberam que era um rapaz. De acordo com uma fonte, eles tomaram a decisão final na última semana de gravidez”, lê-se no livro Finding Freedom, lançado em agosto último.

Embora não haja confirmação oficial, o site da revista HELLO! revela que Meghan Markle está grávida de cinco meses e que o parto do bebé está previsto para o final da primavera.