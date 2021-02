Instagram

Daniel Malheiro foi um dos concorrentes mais marcantes da última edição de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC. Divertido, o jovem integrou o leque de pretendentes da agricultora Catarina Manique, do Fundão, tendo mesmo sido ele o escolhido no final.

Contudo, a relação não passou da amizade e Daniel Malheiro assumiu a sua nova paixão em setembro do ano passado. A mulher que conquistou o seu coração é Monique Melo, que no Instagram se define como “especialista em comida saudável e café”.

Instagram

O casal prepara-se agora para dar um novo passo com a chegada de um bebé nos próximos meses. A notícia foi partilhada nas páginas de ambos nas redes sociais, onde mostraram a imagem de uma ecografia. “Mais do que um compromisso será uma missão de vida, cuidar e guiar esse ser que fará de mim um pai orgulhoso e feliz!", escreveu Daniel Malheiro na legenda. “Temos um bebezinho a caminho para deixar a nossa vida mais linda, colorida e feliz!”, completou Monique Melo, que já é mãe de uma jovem de 14 anos.