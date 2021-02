Reprodução Instagram, DR

Glamour e mais glamour. É assim a vida de Georgina Rodríguez, que exibe peças milionárias nas redes sociais, mas nem sempre foi assim. Em entrevista para a revista InStyle espanhola, a namorada de Cristiano Ronaldo contou que já passou por momentos muito difíceis.

"Agora posso ajudar os outros, que é o que mais gosto. Eu também sei o que é começar por baixo e chegar ao fim do mês com o dinheiro contado", contou a modelo de 27 anos. Recorde-se que Geo e CR7 ajudaram uma criança com cancro ao pagar os tratamentos.



"É verdade que nem sempre brilhei pela minha beleza, mas sempre fui feliz", explicou Georgina, que conheceu o craque português em 2016, quando trabalhava ao balcão na loja Gucci, em Madrid. Em entrevista exclusiva ao The Sun, a espanhola disse ter sido "amor à primeira vista".