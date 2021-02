Getty Images

O passado de Georgina Rodríguez volta a ser notícia na imprensa espanhola. Isto porque Javier Hernández Piñeiro, um dos seus ex-namorados integra o leque de concorrentes de um novo reality show da televisão espanhola, intitulado Ilha das Tentações.

De acordo com vários sites do país vizinho, Georgina e Javier namoraram durante a adolescência e estudaram juntos em Jaca, no nordeste de Espanha, onde a jovem viveu até se mudar para Madrid para realizar o sonho de ser bailarina e brilhar no mundo da moda. Para trás ficou o então namorado.

Instagram

A jovem ainda não tinha alcançado o sucesso que tanto ambicionava quando conheceu Cristiano Ronaldo numa loja de luxo onde trabalhava e este encontro acabou por revolucionar a sua vida e dar-lhe novas oportunidades.

O casal assumiu a sua relação nos primeiros meses de 2017, depois de ter sido apanhado em clima de romance na Disneyland Paris. Em novembro desse mesmo ano nasceu a filha que têm em comum: Alana Martina. O futebolista é ainda pai de Cristiano, de dez anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de três anos e meio. Todos eles foram concebidos nos Estados Unidos através de uma barriga de aluguer.

Reprodução Instagram, DR

No seu vídeo de apresentação para o programa, Javier Hernández Piñeiro não fez qualquer referência a Georgina Rodríguez, mas a imprensa espanhola prevê que, com o tempo, o jovem venha a tornar públicos alguns segredos deste namoro da adolescência.