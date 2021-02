1 / 3 Instagram 2 / 3 Instagram 3 / 3 Instagram

Cristiano Ronaldo está de parabéns. O craque madeirense comemora esta sexta-feira, 5 de fevereiro, o seu 36.º aniversário e a sua companheira deixou-lhe uma mensagem carinhosa nas redes sociais. “E que cheguemos a velhinhos com a mesma ilusão do que hoje. Feliz dia, feliz vida, meu amor! Que Deus continue a trazer até às nossas vidas tanto amor, saúde e bênçãos”, escreveu Georgina Rodríguez no Instagram, onde também partilhou várias fotografias de momentos de diversão na neve.

Reprodução Instagram, DR

Juntos desde o final de 2016, Cristiano Ronaldo e a jovem espanhola têm uma filha em comum, Alana Martina, de três anos. O melhor jogador do mundo é ainda pai de Cristiano, de dez anos, e os gémeos Eva e Mateo, de três anos e meio, todos concebidos através de barrigas de aluguer.