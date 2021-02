JONATHAN BRADY

A rainha Isabel II já demonstrou ao longo do seu reinado que são poucas as coisas que a perturbam e a fazer perder o foco dos seus deveres reais. Ainda assim, não deixam de impressionar o facto de, aos 94 anos, ainda conseguir manter essa postura, independentemente do que se passa à sua volta e as maleitas dos que lhe são mais queridos.

Esta quarta-feira, 17 de fevereiro, o seu marido foi hospitalizado de urgência depois de se sentir mal em casa. A provecta idade do duque de Edimburgo – 99 anos – aumenta, obviamente, a preocupação de toda a família, mas Isabel II mantém-se calma e serena e a manter os compromissos que já tinha agendados.

O jornal britânico Daily Mail revela que o príncipe Philip se encontra de “de bom humor” e adianta que os problemas de saúde – sobre os quais ainda não foram revelados detalhes – não são tão graves como inicialmente se pensava. “Foi uma questão de precaução”, terá adiantado fonte do Palácio de Buckingham, esclarecendo ainda que este internamento em nada está relacionado com a Covid-19.