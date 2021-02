Reprodução Instagram, DR

O duque de Edimburgo foi hospitalizado esta terça-feira, 16 de fevereiro, após mal-estar. A informação foi confirmada pelo Palácio de Buckingham, citado por vários meios de comunicação britânicos.

"Sua Alteza Real, o Duque de Edimburgo, foi internado no Hospital King Edward VII em Londres, na noite de terça-feira", confirmou um assessor do marido de Isabel II, citado pelo jornal de The Mirror.

"É uma medida de precaução, a conselho do médico de Sua Alteza Real, após [o duque] se ter sentido mal. O duque deve permanecer no hospital durante alguns dias em observação e descanso", completou.