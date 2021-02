Getty Images

A princesa Eugenie de Inglaterra e o marido, Jack Brooksbank, deram esta terça-feira, 9 de fevereiro, as boas-vindas ao primeiro filho em comum. A notícia foi confirmada em comunicado oficial emitido pelo Palácio de Buckingham, no qual se lê que o bebé, nasceu às 8h55 da manhã, no The Portland Hospital, em Londres, e que o pai assistiu ao parto.

“A rainha, o duque de Edimburgo, o duque de Iorque, Sarah, duquesa de Iorque, e os senhores George Brooksbank foram informados e estão encantados com a notícia”, pode ainda ler-se no documento.

O bebé, um rapaz, é o novo bisneto da rainha Isabel II e ocupa a 11.ª posição na linha de sucessão ao trono.

Orgulhosa, a recém-mamã escolheu uma fotografia da mão do filho para o apresentar ao mundo através da sua conta oficial de Instagram. Veja a imagem abaixo:

Instagram