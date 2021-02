Instagram

Luís Borges escolheu uma fotografia onde troca um beijo apaixonado com o namorado para assinalar o Dia de São Valentim nas redes sociais. “Tu”, escreveu apenas na legenda da imagem onde aparece com Pedro Risueño.

Os seguidores de Luís Borges mostraram-se encantados e encheram a caixa de comentários de elogios. “Lindos”, “Adoro”, “Que casal bonito. Sejam felizes”, pode ler-se entre muitas outras palavras simpáticas.

Recorde-se que Luís Borges assumiu publicamente o romance com o empresário espanhol em outubro de 2020, dias depois do romance ter sido avançado no programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras.