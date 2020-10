Instagram

Cerca de um ano após a morte de Eduardo Beauté, de quem estava divorciado desse 2016, depois de cinco anos de união, Luís Borges reencontrou o amor. A notícia foi avançada em primeira-mão esta quarta-feira, dia 30, no programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras.

Hugo Mendes, editor e comentador do formato, adiantou que o manequim está apaixonado por um homem espanhol que trabalha no ramo imobiliário. Luís Borges até já partilhou várias imagens ao lado desta companhia especial nas redes sociais, mas nunca a identificou, pelo que o nome se desconhece para já.

Mariama Barbosa, amiga do modelo, esteve ao telefone com o próprio durante a conversa em estúdio, mas acabou por não confirmar nem desmentir as afirmações de Hugo Mendes. “O Luís Borges é uma pessoa apaixonada, pela vida, pelos filhos… Pode ser só um amigo, um amigo colorido”, disse, divertida, deixando a dúvida no ar.

O modelo internacional, de 32 anos, não assumiu publicamente nenhuma relação depois da morte do ex-marido. Nos últimos meses, a sua prioridade têm sido os filhos – Bernardo, Lurdes e Eduardo – adotados durante o casamento com o cabeleireiro dos famosos. Ainda assim, e apesar de assumiu que é um desafio cuidar de três crianças, de nove, oito e quatro anos, respetivamente, conseguiu algum tempo para refazer a sua vida amorosa.

Veja no vídeo abaixo o momento em que este tema foi comentado no programa: