A princesa Eugenie foi mãe no passado dia 9 de fevereiro, mas ainda não revelou o nome do seu primeiro filho.

A expectativa para saber qual o nome do bebé cresce entre os fãs e a imprensa internacional já começou a avançar com alguns dos possíveis nomes.

De acordo com a revista Hello, tudo indica que a princesa irá escolher um nome tradicional da cultura britânica. Philip, Arthur e Oliver são as grandes apostas da publicação, com destaque para Philip uma vez que seria uma uma homenagem ao avô de Eugenie, Filipe de Edimburgo.

Recorde-se que é fruto do casamento com Jack Brooksbank.

Getty Images