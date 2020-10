Getty Images

Desde que anunciou estar grávida pela primeira vez, a princesa Eugenie de Inglaterra tem prezado pela discrição, especialmente numa altura em que a Europa atravessa a segunda vaga da pandemia de Covid-19. Ainda assim, a neta de Isabel II fez uma breve aparição pública na última semana.

A filha do príncipe André juntou-se a Julia de Boinville - com quem fundou a Anti Slavery Collective - para uma visita aos esconderijos do Exército de Salvação.

A ação foi registada nas redes socias e para a ocasião Eugenie optou por um vestido em padrão floral - o modelo Romilly da marca Claudie Pierlot - que já deixava perceber a sua silhueta de grávida.

Recorde-se que o bebé que irá nascer é fruto do casamento da jovem com Jack Brooksbank. O casal trocou alianças a 12 de outubro de 2018, numa cerimónia que decorreu na capela de St. George, em Windsor, à semelhança de Harry e Meghan Markle.