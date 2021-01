Reprodução Instagram, DR

João Francisco Lima, o filho mais velho de Pedro Lima, foi um dos convidados do programa Júlia, da SIC, desta segunda-feira, dia 4, e a sua entrevista não deixou ninguém indiferente. O jovem, de 22 anos, falou da morte do pai, em junho do ano passado, do sofrimento pelo qual este estava a passar, da relação com os irmãos – fruto de outra relação, com Anna Westerlund – e explicou que quer ter voz ativa num tema do qual muitas vezes se fala a medo, a saúde mental.

No final da entrevista, a ceramista – com quem João Francisco explicou que mantém uma excelente relação desde sempre - recorreu às redes sociais para demonstrar a sua admiração pelo enteado. “O João Francisco deu hoje uma entrevista à Júlia Pinheiro. Para mim tudo aconteceu ontem e não tenho para já força nem para falar nem para ver a sua entrevista ❤️” ,começou por escrever. “Mas não preciso de ver para saber que ele é um miúdo do caraças, e que vale a pena ouvir porque é urgente falar de saúde mental!!!”, completou.

Mas este post também inclui um ‘recado’ para o ator, de 49 anos, que não conseguiu ultrapassar o momento de profunda depressão que estava a viver e acabou por pôr fim à sua própria vida na Praia do Abano, em Cascais. “Pedro, temos uns filhos para lá do maravilhoso. Cada um deles tem sido um exemplo gigante de coragem e amor ❤️”, comentou a artista plástica, na legenda de uma fotografia onde aparece ao lado do enteado, mas também dos quatro filhos que teve com o artista, Emma, de 16 anos, Mia, de 13, Max, de dez, e Clara, de quatro.