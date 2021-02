1 / 2 Instagram 2 / 2 Instagram

Dias depois de ter partilhado nas redes sociais o momento em que ela própria rapou o cabelo quando percebeu que era “inevitável”, devido aos efeitos adversos da quimioterapia que iniciou a 15 de janeiro, Joana Cruz exibe um novo look graças a uma peruca.

Desde que comunicou ao mundo que foi diagnosticada com cancro da mama, a radialista sempre se mostrou muito otimista e prova disso é o facto de aparecer sempre de sorriso no rosto. “Bom dia!!! Foco, confiança e o sol brilha”, escreveu na legenda destas imagens do seu novo visual, que, pelas hashtags usadas se percebe que foram captadas antes de mais um tratamento.

