Instagram

Rita Ferro Rodrigues mantém uma forte relação de interação com os seus seguidores. São várias as vezes que a jornalista revela alguns pormenores do seu dia.

Esta terça-feira, 26 de janeiro, não foi diferente. Rita revelou, contudo, que os últimos dias não têm sido fáceis. Pelo contrário, bem duros.

"Dia duro por aqui. Muito duro. Em síntese: muitos amigos doentes, muitas perdas, filhos a fritar (vamos falar sobre saúde mental?), tentando trabalhar e ao mesmo tempo a casa num caos (não conseguimos fazer tudo - quero lá saber)", começou por escrever na descrição da foto que pode ver abaixo.

"Sensação de impotência - apesar de racionalmente saber que estou a dar tudo. Vontadinha de chorar mas depois passa. Isto vai passar. Isto vai passar. Isto vai passar . Isto vai passar. Até amanhã", rematou.

Reprodução Instagram, DR