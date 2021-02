Alexandra Lencastre está de regresso às novelas. A atriz vai reforçar o elenco de Amor Amor onde irá dar vida a Julieta Serrão, uma fã do cantor Romeu Santiago, personagem interpretada por Ricardo Pereira.

"Sinto-me nervosíssima, muito orgulhosa e, de facto, é por um amor maior que estou aqui [...] Estou com tantas saudades de representar", afirmou a atriz num vídeo publicado na página de Instagram da SIC.

"Trabalhar com colegas assim vai tornar-me, com certeza, um melhor atriz. Muito obrigado", completou, mostrando-se entusiasmada com o novo projeto.

Saiba mais sobre a personagem de Alexandra Lencastre em Amor Amor