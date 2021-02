Alexandra Lencastre apresentou o Estamos em Casa, mas no dia anterior esteve à conversa com Diana Chaves e João Baião. Margarida Bakker, atriz e filha mais velha de Alexandra Lencastre, participou na novela Amor Amor da SIC. Nas manhã da SIC, a veterana atriz falou sobre as filhas.

"As minhas filhas [Margarida e Catarina] estão muito bem", começou por dizer. "Quer dizer, a mais velha escolheu a nossa profissão... e entrou em Amor Amor. Já disseram tanto mal dela... É bom para ela se habituar. Fortalece. Dá vontade de bater e tudo. A miúda fartou-se de meditar.", desenvolveu a atriz.

Ela ligou-me: 'Mãe, não sei como é que aguentaste este tempo todo'. Eu disse: 'Pois é. A mãe avisou'", disse Alexandra Lencastre recordando o telefonema recente com a filha mais velha, no vídeo que pode ver acima.

Reprodução Instagram, DR

Há quase um ano, em conversa com Júlia Pinheiro, Alexandra Lencastre já tinha comentado que conversou muitas vezes com a filha sobre a rejeição e as críticas inerentes à profissão de um ator.