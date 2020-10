Instagram

Alexandra Lencastre recorreu às redes socias para apresentar oficialmente Louis, o namorado da sua filha mais nova, Catarina, de 22 anos. “A minha pipoca com o seu namorado, Louis❤️”, escreveu a atriz da SIC, antes de dar os parabéns ao jovem por mais um ano de vida.

Tiago Caramujo

Recorde-se que a jovem, tal como a também atriz Margarida Bakker, de 25 anos, é fruto do casamento de Alexandra Lencastre com o produtor holandês Piet-Hein Bakker. Os dois separaram-se em 2003, depois de sete anos de união.

Catarina mudou-se para Londres, Inglaterra, há cerca de quatro anos, para estudar Design. Terminou o curso com sucesso e acabou por ficar lá a viver. Na última vez que esteve em Portugal, no início de setembro, depois de longos meses sem ver a família por causa da pandemia, a jovem protagonizou um momento de grande emoção quando reencontrou a irmã no aeroporto. Recorde no vídeo abaixo: