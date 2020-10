JOAO MARIA C.

Júlia Palha é o novo rosto da SIC. A atriz, de 21 anos, reforça a ficção do canal de Paço de Arcos e prepara-se para viver a sua primeira protagonista, numa trama onde vai brilhar ao lado de Sofia Alves.

Em conversa com os jornalistas, durante a sessão de apresentação da jovem como a nova cara do canal, esta sexta-feira, 2 de outubro, numa unidade hoteleira em Cascais, Daniel Oliveira, Diretor Geral de Entretenimento da Impresa, destacou, sobretudo, a versatilidade da atriz.

“Vamos ver a Júlia num registo totalmente diferente daquilo que temos visto, num registo que acho que vai ser surpreendente para os telespectadores e que está a ser pensado precisamente para ser interpretado pela Júlia”, referiu.

"[A Júlia] tem tido personagens que enaltecem e bem a sua beleza. Aqui vamos procurar desconstruir esse lado porque acreditamos que há muito talento a explorar. Esse talento vai sobressair com essa desconstrução e esse foi um dos fatores que a Júlia apreciou nesta personagem”, acrescentou.

Esta foi uma proposta “praticamente irrecusável" para Júlia Palha. “Além do grande leque de hipóteses e de projetos que o Daniel me apresentou, ele deu-me a entender a margem de manobra artística que eu poderia ter [...] Nem sempre é fácil termos essa margem na televisão portuguesa porque são muitos projetos a acontecer, são muitos atores para distribuir pelos diferentes projetos e nem sempre temos a liberdade para fazer aquilo que nos apetece fazer mais no momento […] Eu e o Daniel estamos muito em sintonia em relação ao que é melhor para mim agora e eu sei que com ele vou ter a possibilidade de escolher o que também é melhor para mim de futuro”, salientou.

JOAO MARIA C.

Já quanto à sua primeira protagonista, a atriz defende que, para já, sente uma grande responsabilidade.

“É a minha primeira protagonista e uma protagonista é sempre uma protagonista. Acaba por lhe cair um bocado o peso da novela em cima, sim… Ainda não sinto esse peso, mas é uma grande responsabilidade e principalmente por ser assim a primeira personagem de destaque que eu vou ter. Sinto a responsabilidade de provar o meu talento e de provar que esta oportunidade me foi bem dada”, referiu.

Sem revelar grandes pormenores acerca da sua personagem, Júlia Palha fez questão de frisar o caráter desafiante deste novo projeto.

“É uma personagem que vai desconstruir muito, vai tirar-me da minha zona de conforto a nível de representação e dos tipos de personagens que eu tinha feito. Portanto, por aí também conseguem perceber um bocado e, não podendo dizer muito mais, é isso: desconstrução e o ter que mostrar um lado mais duro meu, talvez”, confidenciou.

Por fim, Júlia Palha não esqueceu de destacar o apoio da família na sua evolução profissional. “Tudo o que seja um progresso na minha carreira, deixa os meus pais, os meus irmãos, a minha família muito orgulhosos. Foi uma novidade que eu sei que surpreendeu […] Acho que ainda surpreendeu mais do que eu achei que iria surpreender. Sempre que se muda é chocante, não é? Sempre que há assim uma mudança, principalmente esta que ainda foi grande. Por isso, desde que eu esteja bem, acho que as pessoas à minha volta estão bem”, rematou.