Sara Carreira perdeu a vida num trágico acidente de viação a 5 de dezembro de 2020. Desde então, sucederam-se as homenagens, nomeadamente de amigos. Bárbara Bandeira, por exemplo, fez uma tatuagem em sua memória e agora o stylist Mário de Carvalho também fez duas, como mostrou nas redes sociais. “No dedo um coração. No fundo das costas uma canção. ‘Mesmo que o mundo se vire contra nós, eu nunca vou deixar de ouvir a tua voz’”, escreveu na legenda da fotografia partilhada no Instagram.

“A primeira está exatamente no mesmo dedo em que a Sara tinha uma tatuagem igual. Ainda que saiba que era uma tatuagem com muito simbolismo para ela, era, de todas as que tinha, a que me via a replicar. Queria mesmo que fosse igual à dela, na mesma mão, no mesmo dedo", explicou Mário de Carvalho em declarações à revista Nova Gente. A segunda é um excerto do tema Vou Ficar. “Foi o primeiro single dela, e a partir daí foi uma corrida de trabalhos consecutivos sempre juntos", esclareceu.

A relação entre o stylist e a filha de Tony Carreira começou por ser de âmbito profissional, mas os dois acabaram por tornar-se amigos, como o próprio recordou à mesma publicação: "A nossa relação não foi de amor imediato, porque eu dizia que ela era desobediente e ela dizia que eu era mal-humorado. Ficou tudo resolvido num dia em que dissemos um ao outro 'precisamos de falar' e a Sara convidou-me para comer açaí, porque ela adorava. Eu nunca tinha provado e mal meti a colher na boca cuspi-me todo. A Sara começou a rir-se, eu também e ela atirou-me logo um 'afinal sabes rir!'. Desde então foi um amor para a vida toda. Sê-lo-á sempre".

Quanto à forma como lida com a morte prematura da jovem artista, Mário de Carvalho explica: “A Sara ensinou-me o que é a saudade. O ter. O deixar de ter. Para nunca mais voltar a ter. Não sabia o que era isso. A sua partida trouxe-me a certeza que devemos sempre dizer a quem amamos o quanto os amamos. Porque nunca sabemos quando é a última vez".