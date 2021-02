Instagram

Carolina Carvalho foi uma das pessoas convidadas por David Carreira, seu namorado, para participar no concerto Amor em Casa, que reuniu vários artistas por uma causa solidária e também em homenagem a Sara Carreira, que morreu no passado dia 5 de dezembro, num trágico acidente de viação. Saiba mais aqui!

DR

Durante o evento online, o casal aproveitou para trocar alguns mimos, nomeadamente presentes. “Como fizemos há pouco três anos de namoro… Sabes que nunca tive jeito para prendas”, confessou o filho de Tony Carreira depois de ter interpretado o tema Do Jeito Dela com a companheira. O presente era um conjunto de lingerie da Tezenis, a marca que, como o próprio explicou, ajudou a juntá-los. “Uh la la! O que temos aqui! É muito giro, é romântico! Obrigada, meu amor”, agradeceu a atriz da SIC, antes de também surpreender o namorado com uma t-shirt preta com a inscrição ICONIC.