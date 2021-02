Getty Images

Leon Spinks, o antigo pugilista norte-americano que em 1978 derrotou Muhammad Ali na luta pelo título mundial, morreu esta sexta-feira, dia 5, aos 67 anos.

Sem nunca ter passado dos 10 assaltos, Leon Spinks enfrentou o campeão, então com 36 anos e no ocaso da sua carreira, batendo-o em 15, tornando-se no único a 'roubar' um título a Ali. "Não sou o maior. Sou o último", disse na altura e essa frase ficou para sempre marcada na sua história.

A esta vitória seguiram-se várias polémicas, como a retirada do título pelo Conselho Mundial do Boxe por se recusar a defendê-lo frente a Norton. Foi aqui que Ali acabou por recuperar o título naquela que seria a sua última vitória.

Leon Spinks deu a sua carreira por terminada em 1995, aos 42 anos. Seguiram-se depois vários momentos complicados ao nível da saúde, com a luta contra vários tumores, nomeadamente na próstata.