Morreu o ator Christopher Plummer. Segundo o site Deadline, o artista morreu esta sexta-feira, 5 de fevereiro, na sua casa em Connecticut, EUA, onde morava com a mulher Elaine Taylor, com que estava casado há 53 anos.

Celebrizado pelo seu papel no filme Música no Coração, de 1965, onde deu vida ao mítico capitão Von Trapp, Christopher Plummer era um dos mais aclamados atores da sua geração. Em 2012, conquistou o seu primeiro Óscar na categoria de Melhor Ator Secundário pela sua interpretação no filme Assim é o Amor e, em 2018, voltou a ser indicado à estatueta pela sua prestação na longa metragem Todo o Dinheiro do Mundo.

Antes da sétima arte, Plummer estreou-se no teatro em 1950, quando ainda vivia no Canadá. A estreia no cinema aconteceu em 1956, pela mão de Sidney Lumet, em Lágrimas da Ribalta, seguindo-se A Floresta Interdita (1958), de Nicolas Ray, e várias produções televisivas, entre as quais a série Star Trek - O caminho das Estrelas.